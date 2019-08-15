Кононов рассказал, о чем беседовал с Шюррле в первом тайме матча с «Туном»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов после победы над «Туном» (2:1) в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы объяснил, зачем общался с полузащитником Андре Шюррле в первом тайме встречи.

— На 34-й минуте Шюррле к вам подбежал, и вы что-то ему подсказали. О чем шла речь?

— О том, что мы неправильно действовали при прессинге.

— Дважды игроки «Туна» выходили один на один с Максименко. Он сказал, что не видит в этом системной проблемы спартаковцев. А вы? Опорник нужен?

— Мы обращали внимание на то, что команда строит игру через седьмого номера, играющего в позиции под нападающим. Если распускать игру в обороне в центральной зоне, он может и отдавать очень качественные передачи, и брать игру на себя. К сожалению, эти два эпизода мы упустили, не так быстро перестроились, как надо. Уверен, что учтем это в следующих играх и поработаем над этим.

— Хотелось бы прояснить судьбу Лоренсо Мельгарехо. Такое впечатление, что он мечется — то ли в команде, то ли нет.

— Наверное, это вопрос не ко мне. Он не мечется, а работает. У нас был серьезный разговор, в котором мы нашли точки соприкосновения. Сейчас он своей работой показывает, как надо тренироваться для того, чтобы выходить и попадать в заявку. Жду от него дальнейшего прогресса. (Игорь Рабинер)