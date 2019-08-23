Кононов не стал оценивать уровень российского футбола после поражений «Спартака» и «Краснодара»
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Главный тренер «Спартака» Олег Кононов после поражения в матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы с «Брагой»? (0:1) отказался оценивать уровень российского футбола.
— «Арсенал» проиграл «Нефтчи», «Краснодар» — «Олимпиакосу». Есть ли ощущение, что наш футбол стал слабее? Мы уже волнуемся, когда играем с «Брагой».
— Не могу судить об уровне российского футбола. Если брать результаты, то они неудовлетворительные. Каждая команда понимает это. «Брага» — серьезный соперник. Для нас результат неприемлемый, но у нас есть шансы. Есть еще вторая игра дома. (Гоша Чернов)
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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/2020. Отбор «Спартака» и «Арсенала»
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