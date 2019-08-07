Кононов назвал "Спартак" и "Тун" равными командами

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов перед первым матчем 3-го отборочного раунда Лиги Европы с "Туном" выразил мнение, что команды равны в борьбе за попадание в следующий раунд турнира, сообщает ТАСС.

Игра "Тун" - "Спартак" пройдет 8 августа в Швейцарии, начало - в 20.00 (мск).

"Швейцарский чемпионат прогрессирует. Об этом говорят успехи сборной и тех клубов, которые играют в Лиге чемпионов. Клубы укомплектованы практически только местными игроками. "Тун" проводит матчи в высоком темпе, у команды очень быстрый переход от обороны в атаку".

У меня и игроков мнение такое – будут играть две равные команды с одной целью. Искусственное поле? Конечно, нам непривычно, но мы выходим играть, не обращая внимания на поле и судейство", – ​приводит слова Кононова ТАСС.

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