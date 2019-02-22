Кондогбья дисквалифицирован на два матча и не сыграет с "Краснодаром"

УЕФА дисквалифицирован на два матча еврокубков полузащитника "Валенсии" Жоффре Кондогбья, сообщает официальный сайт организации. Игрок был признан виновным в умышленном получении желтой карточки в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против "Селтика" (2:0). Кондогбья пропустил ответную игру (1:0) из-за перебора предупреждений.

Таким образом, Кондогбья пропустит обе игры 1/8 финала Лиги Европы против "Краснодара".