Комментатор Черданцев отреагировал на поражение «Спартака»

Спортивный комментатор Георгий Черданцев высказался о поражении «Спартака» в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы с «Легией» (0:1).

«Интересно, с кем российские команды поспорили, что никогда больше не выиграют в Европе? И главное — на что?» — написал журналист в Twitter.