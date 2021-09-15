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Комментатор Черданцев отреагировал на поражение «Спартака»

19:37
Георгий Черданцев. Фото Никита Успенский, -
Георгий Черданцев. Фото Никита Успенский, -
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Спортивный комментатор Георгий Черданцев высказался о поражении «Спартака» в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы с «Легией» (0:1).

«Интересно, с кем российские команды поспорили, что никогда больше не выиграют в Европе? И главное — на что?» — написал журналист в Twitter.

Встреча группы С, прошедшая в среду в Москве, завершилась со счетом 1:0 в пользу польского клуба после гола в добавленное ко второму тайму время. В следующем туре «Спартак» сыграет с «Наполи» (30 сентября).

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Виктория Кравченко все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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