Комментатор Черданцев отреагировал на поражение «Спартака»
19:37
Спортивный комментатор Георгий Черданцев высказался о поражении «Спартака» в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы с «Легией» (0:1).
«Интересно, с кем российские команды поспорили, что никогда больше не выиграют в Европе? И главное — на что?» — написал журналист в Twitter.
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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 1-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»
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