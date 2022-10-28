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Комбуаре — о победе над «Карабахом»: «Это больше, чем просто радость, это большая гордость»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Нанта» Антуан Комбуаре прокомментировал победу над «Карабахом» (2:1) в матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы.

«Это больше, чем просто радость, это большая гордость. Спасибо ребятам за выдающееся выступление. Должен отметить и поддержку болельщиков. Надеюсь, эта победа станет поворотным моментом, но футбол научил меня быть скромным. Все решится через неделю», — цитирует пресс-служба УЕФА Комбуаре.

Источник: https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2036010--nantes-vs-qarabag/
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