Комбуаре — о победе над «Карабахом»: «Это больше, чем просто радость, это большая гордость»

Главный тренер «Нанта» Антуан Комбуаре прокомментировал победу над «Карабахом» (2:1) в матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы.

«Это больше, чем просто радость, это большая гордость. Спасибо ребятам за выдающееся выступление. Должен отметить и поддержку болельщиков. Надеюсь, эта победа станет поворотным моментом, но футбол научил меня быть скромным. Все решится через неделю», — цитирует пресс-служба УЕФА Комбуаре.