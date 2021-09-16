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Комбаров — о поражении «Спартака»: «Легия» в нашем чемпионате спокойно бы боролась за топ-5»

14:20
15 сентября. Москва. «Спартак» - «Легия» - 0:1. Лирим Кастрати забивает победный гол в компенсированное время. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
15 сентября. Москва. «Спартак» - «Легия» - 0:1. Лирим Кастрати забивает победный гол в компенсированное время. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший защитник «Спартака» Дмитрия Комбаров прокомментировал «СЭ» поражение «Спартака» от «Легии» (0:1) в матче 1-го тура группового турнира Лиги Европы.

«У «Спартака» было много хороших моментов. Та же проблема, что и у «Зенита» — реализация. Голевой момент «Легии» даже не хочется обсуждать, уже вся страна эти ошибки обмусолила. Это индивидуальная ошибка, недостаток концентрации. Надо было реализовывать свои моменты. На таком уровне реализация не должна быть такой слабой. Не стал бы говорить, что результат позорный. Поражение это всегда плохо, тем более перед дерби. Но разве «Спартак» первый раз проигрывает? Или наши команды последние время накормили нас победами в еврокубках? «Легия» в нашем чемпионате спокойно бы боролась за топ-5», — сказал Комбаров «СЭ».

Также Комбаров считает, что у «Спартака» еще ничего не потеряно.

«Одиннадцать лет назад была совершенно другая команда. Сейчас первая игра в группе, у «Спартака» ничего еще не потеряно. Не хотелось бы сравнивать тот матч и этот. После поражений всегда есть разочарования, тем более когда пропускаешь в добавленное время», — добавил Комбаров.

Единственный гол в матче «Спартак» — «Легия», который прошел 15 сентября в Москве, забил нападающий польской команды Лирим Кастрати.

В следующем туре «Спартак» сыграет с «Наполи», матч состоится в Неаполе 30 сентября.

Спартак — Легия

 

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Владимир Пушкарев все материалы автора

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