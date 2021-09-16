Колосков раскритиковал футболистов «Спартака» за игру с «Легией»

Первый президент РФС Вячеслав Колосков высказался об игре «Спартака» в матче 1-го тура группового турнира Лиги Европы с «Легией» (0:1).

Красно-белые пропустили единственный мяч на 91-й минуте.

«Печальное зрелище, я бы так назвал это все, оно навевает на какие-то мысли о бесперспективности этой команды, у которой много болельщиков и которая всегда была, есть и будет раздражителем для всех других клубов. Сейчас она просто показала себя беспомощной командой, у которой, если все так и останется, нет перспектив на выход в плей-офф из этой группы. Игроки «Спартака», если посмотреть по фамилиям, либо играли в сборных, либо все еще играют. Я назвал их чемпионским составом, а они просто оказались не готовы к игре — ни тактики, ни физической готовности, ни волевой подготовки, ничего не показали», — цитирует Колоскова ТАСС.

«Спартак», не набрав ни одного балла, располагается на последней строчке группы C. В матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы московский клуб сыграет на выезде с «Наполи». Встреча состоится 30 сентября на стадионе «Сан-Паоло». Начало игры — в 19.45 (мск).