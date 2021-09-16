Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

Колосков — о «Спартаке»: «Такое впечатление, что люди на поле первый раз увидели мяч»

07:35
Теги:

Первый президент РФС Вячеслав Колосков высказал свое мнение об игре «Спартака» в матче 1-го тура группового турнира Лиги Европы с «Легией» (0:1).

«Как готовилась команда, такой и результат. Невозможно смотреть такой футбол, — цитирует Колоскова РБ Спорт. — Такое впечатление, что люди на поле первый раз увидели мяч, имею в виду «Спартак». Ничего у них не получалось. В моей молодости был фильм про футбол, и герой один пел, что в футбол играют не только ногами, но и головой. У «Спартака» голова сегодня вообще не играла. Вполне закономерный итог, нет игры, понимания того, что партнеры хотят, не было ударов сегодня. Все били на третий сектор куда-то. Команда полностью не была готова к этой игре.

Вчера «Зенит» показал зрелую игру, ничем не уступая команде — победителю Лиги чемпионов. Здесь речь не о российском футболе, а о «Спартаке». Не готова эта команда играть даже на таком посредственном уровне".

Дополнительная информация:

https://bookmaker-ratings.ru/news/categories/sportnews/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Роман Шишов все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Феминистки? Я сейчас нехорошее слово скажу. Держите женщин дома, и все будет нормально». Суровые нравы «Ахмата»
Жених поссорился с родными невесты и застрелил ее
Видео: Что стало с могилой Мягкова спустя полгода после похорон
Медики раскрыли способ избавления от бессонницы без таблеток
«Спартак» — лучшая команда Европы». Историческая осень красно-белых в Лиге чемпионов
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 1-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»