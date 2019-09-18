Колашинац перед матчем с «Айнтрахтом» вспомнил, как бандиты напали на него и Езила

Защитник «Арсенала» Сеад Колашинац вспомнил историю с нападением на него и форварда Месута Езила.

— Не хочу вспоминать в деталях случившееся, — приводит слова боснийца The Mirror. — Это уже случилось и, к счастью, это в прошлом. Мы вышли из той ситуации невредимыми и теперь полностью сосредоточены на футболе. У нас впереди очень важный матч во Франкфурте, давайте лучше о нем.

26 июля двое мужчин, вооружившись ножами, окружили автомобиль Езила и заставили его выйти из машины. Немецкий хавбек побежал в соседнее кафе за помощью, но в этот момент отпор грабителям дал Колашинац, который ехал с ним. Босниец атаковал бандитов, и те скрылись.