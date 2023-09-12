Кокорин заявлен за «Арис» на Лигу Европы

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин включен в заявку кипрской команды на групповой турнир Лиги Европы сезона-2023/24, сообщается на официальном сайте УЕФА.

«Арис» попал в группу С, где встретится с шотландским «Рейнджерсом», испанским «Бетисом» и чешской «Спартой». Матч в рамках 1-го тура группового турнира ЛЕ кипрский клуб проведет против «Спарты». Игра пройдет 21 сентября и начнется в 22.00 по московскому времени.

5 сентября «Арис» объявил о переходе Кокорина из «Фиорентины» на правах аренды. Соглашение с 32-летним россиянином рассчитано на один сезон.

Кокорин уже выступал за клуб из Лимасола в сезоне-2022/23 на правах аренды. Он провел 30 матчей за «Арис», в которых отметился 13 голами и 6 результативными передачами.