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Кокорин догнал Дзагоева по голам в зачет "Клуба 100"

27 июля 2017, 23:42
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Поразив ворота "Бней-Иегуды" в матче третьего отборочного раунда Лиги Европы (2:0), форвард "Зенита" Александр Кокорин забил свой 77-й гол в зачет "Клуба 100" и сравнялся по числу результативных ударов с хавбеком ЦСКА Аланом Дзагоевым

Любопытно, что нападающий "Зенита" и хавбек ЦСКА имеют на своем счету одинаковое число мячей в чемпионате (по 49) и Кубке России (по 5). Однако, Кокорин результативнее выступал за сборную России (12 голов против 9), а Дзагоев - в еврокубках (14 голов против 11). 

Кокорин и Дзагоев являются главными кандидатами на вступление в "Клуб 100", в общем зачете им немного уступают Александр Самедов (74 гола), Федор Смолов (73) и Александр Бухаров (71). (Кирилл БУРДАКОВ)

Дополнительная информация:

http://football.sport-express.ru/club100/

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. Отбор "Зенита" и "Краснодара"




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