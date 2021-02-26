Сегодня состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы

В пятницу 26 февраля в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. Начало — в 15.00 (мск).

В 1/8 финала вышло 16 клубов. Это «Динамо» З, «Шахтер», «Динамо» К, «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Славия», «Рейнджерс», «Янг Бойз», «Аякс», «Вильярреал», «Гранада», «Тоттенхэм», «Милан», «Рома», «Мольде» и «Олимпиакос».

На данной стадии турнира будет проведена «слепая» жеребьевка без каких-либо ограничений.

Встречи 1/8 финала турнира будут сыграны 11 и 18 марта 2021 года.

В четверг, 25 февраля, «Краснодар» на выезде уступил загребскому «Динамо» (0:1) и вылетел из турнира.