Майну: «Такая победа может придать импульс «МЮ»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кобби Мейну прокомментировал победу над «Лионом» (5:4 д.в.) в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.

«Удивительный камбэк. Когда я вышел на поле, я старался придать команде сил, внести свой вклад, зарядить энергией других игроков. Игра не была на топ-уровне, но такая победа может придать импульс. Мы катим снежный ком, и он может становиться все больше и больше. Надеюсь, мы сможем пройти весь путь», — цитирует пресс-служба УЕФА Мейну.

«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Атлетиком» из Бильбао в полуфинале Лиги Европы. Первый матч состоится 1 мая в Испании, а ответный — 8-го в Англии.