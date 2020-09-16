Клуб с Фарер пробился в третий отборочный раунд Лиги Европы
Фарерский «Б-36» вышел в третий отборочный раунд Лиги Европы. В матче 2-го раунда клуб в серии пенальти одолел валлийский ТНС — 2:2, пенальти — 5:4.
В первом раунде команда из Торсхавна вырвала победу у эстонской «Левадии» в дополнительное время (4:3).
В третьем раунде «Б-36» сыграет с победителем матча между софийским ЦСКА и БАТЭ.
Лига Европы
2-й отборочный раунд
«Б-36» (Фарерские Острова) — ТНС (Уэльс) — 2:2 д.в. (0:0, 1:1, 1:1). Пенальти — 5:4
Голы: Пшибыльски, 47 (1:0). Смит, 81 (1:1). Эббе, 112 (1:2). Радосавлевич, 120+2 (2:2).
Судья: Макнабб (Северная Ирландия).
16 сентября. Торсхавн. Стадион «Торсволлур».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/euroleague/2020-2021/qualify/-2/