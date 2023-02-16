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Сегодня, 11:26

Клеман — о целях «Монако» на Лигу Европы: «Оставить свой след в истории клуба можно не только за счет трофеев»

Мария Гусева
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Главный тренер «Монако» Филипп Клеман перед первым матчем 1/16 финала Лиги Европы против «Байера» отметил, что не думает только о трофеях.

«С «Байером» мы должны играть в свою игру, как и в каждом матче. Нужно будет сыграть осторожно и не быть наивными. Исход встречи будет зависеть от деталей, но мы сделаем все, чтобы она сложилась в нашу пользу.

Является ли победа в Лиге Европы целью? Оставить свой след в истории клуба можно не только за счет трофеев или еврокубковых выступлений. Главное — это то, каким путем ты идешь к этой цели. Когда я возглавил «Монако», одна из первых идей, которая для меня важна, и которую я попытался донести до игроков, была мысль о том, что нужно ставить высокие цели перед собой. Больше выкладываться каждый день, на каждой тренировке, мои игроки это понимают. Я все чаще это замечаю, день за днем, команда растет", — приводит официальный сайт клуба слова Клемана.

Матч «Байер» — «Монако» состоится в четверг, 16 февраля. Начало — в 23.00 по московскому времени.

Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Монако
Филипп Клеман
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