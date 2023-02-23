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Сегодня, 06:20

Клеман рассказал о настрое «Монако» на матч Лиги Европы с «Байером»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Монако» Филипп Клеман перед вторым матчем 1/16 финала Лиги Европы против «Байера» рассказал об ожиданиях от команды.

«Я хочу видеть победителей, мне хочется, чтобы мои игроки выкладывались на полную с самой предматчевой разминки. Мы не можем отказаться от одного из турниров только из-за того, что нам кажется, что через несколько недель мы будем уставшими. У нас достаточная глубина состава, чтобы играть на два фронта», — цитирует Клемана пресс-служба команды.

Матч «Монако» — «Байер» состоится в четверг, 23 февраля. Начало — в 20.45 по московскому времени. Первую встречу монегаски выиграли — 3:2.

Лига Европы УЕФА
ФК Байер
ФК Монако
Филипп Клеман
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