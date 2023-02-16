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Сегодня, 10:53

Клеман назвал фаворита матча «Байер» — «Монако»

Мария Гусева
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Главный тренер «Монако» Филипп Клеман поделился ожиданиями от первого матча 1/16 финала Лиги Европы против «Байера». Игра пройдет в Германии.

«Сложно сказать, ведь «Байер» ставит перед собой серьезные цели. В этом плане есть схожести с «Монако», им тоже хочется развивать молодых и талантливых игроков. Я не думаю, что мы подходим к этой игре в роли фаворита, в любом случае для меня это не играет никакой роли.

Мы не были фаворитами перед игрой с «ПСЖ», но результат все видели. Я не люблю думать в таком ключе. Наша команда набрала серьезную форму и подтвердила это в последних матчах. Так было во встречах с «Марселем» и «ПСЖ», например. Мы всегда стремимся показывать свой лучший футбол. Все может сложиться по любому сценарию", — приводит официальный сайт клуба слова Клемана.

Матч «Байер» — «Монако» состоится в четверг, 16 февраля. Начало — в 23.00 по московскому времени.

Источник: https://www.asmonaco.com/ru/%d1%84%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d0%bf%d0%bf-%d0%ba%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d0%bd-%d0%b1%d0%b0%d0%b9%d0%b5%d1%80-%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d1%81%d0%b8%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d0%b2-%d0%ba%d0%be/
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