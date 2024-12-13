Раньери остался доволен игрой «Ромы» против «Браги»

Главный тренер «Ромы» Клаудио Раньери прокомментировал победу над «Брагой» (3:0) в матче 6-го тура общего этапа Лиги Европы.

«Положительное впечатление от нашей игры, хотя в некоторых ситуациях мы передерживали мяч. Нельзя хотеть всего и сразу, но ребята действовали так, как я их просил. Они стремились к победе и развлекали публику, создавая много моментов», — цитирует пресс-служба УЕФА Раньери.

«Рома» с 9 очками занимает 14-е место в турнирной таблице. «Браза» идет на 22-й строчке — 7 очков.