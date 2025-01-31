Раньери назвал великой победу над «Айнтрахтом»

Главный тренер «Ромы» Клаудио Раньери прокомментировал победу над «Айнтрахтом» (2:0) в матче 8-го тура общего этапа Лиги Европы.

«Когда в таких важных матчах у вас есть сильные игроки, они блистают. Некоторые из них играли в финале и взяли контроль над командой в свои руки. Мы были осторожны в защите, боялись контратак соперника. Мы хорошо выступили, это была великая победа», — цитирует пресс-служба УЕФА Раньери.

«Рома» заняла 15-ю строчку в общем этапе и сыграет в стыковом раунде плей-офф. «Айнтрахт» с 5-го места вышел в 1/8 финала Лиги Европы.