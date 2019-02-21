Классон и Вандерсон - в составе "Краснодара" на матч с "Байером"

"Краснодар" объявил состав на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против "Байера". С первых минут встречу начнут хавбеки Виктор Классон и Вандерсон.
Состав "Краснодара": Сафонов - Рамирес, Мартынович, Спаич, С. Петров - Перейра, Каборе, Олссон - Классон, Игнатьев, Вандерсон.
Запасные: Синицын, Марков, Фьолусон, Голубев, Газинский, Стоцкий, Сулейманов.
Наш состав на #БайерКраснодар 🔥🔥🔥– FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 21 февраля 2019 г.
В запасе у "быков": Синицын (В), Марков, Фьолусон, Голубев, Газинский, Стоцкий Сулейманов. #ЛЕ #ЛигаЕвропы #БыкиВЕвропе #ВпередБыки pic.twitter.com/4Dqngba4XT
Первый матч между этими командами завершился со счетом 0:0.
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