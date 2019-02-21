22:00 | Футбол — Лига Европы

Классон и Вандерсон - в составе "Краснодара" на матч с "Байером"

Обсудить
0

"Краснодар" объявил состав на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против "Байера". С первых минут встречу начнут хавбеки Виктор Классон и Вандерсон.

Состав "Краснодара": Сафонов - Рамирес, Мартынович, Спаич, С. Петров - Перейра, Каборе, Олссон - Классон, Игнатьев, Вандерсон.

Запасные: Синицын, Марков, Фьолусон, Голубев, Газинский, Стоцкий, Сулейманов.

Первый матч между этими командами завершился со счетом 0:0.

Байер - Краснодар

Все о Лиге Европы - здесь

Результаты опроса

37553 чел.

"Зенит" и "Краснодар": кто выйдет в 1/8 финала Лиги Европы-2018/19?
27.3%
Оба клуба
18.3%
Только "Зенит" (пройдет "Фенербахче")
9.2%
Только "Краснодар" (пройдет "Байер")
45.2%
Ни один из клубов
Загрузка...
Материалы сюжета: Лига Европы. 1/16 финала. Матчи "Зенита", "Краснодара" и другие игры
Материалы других СМИ