Кирилл Комбаров рад за "Арсенал". Игрок скучал по Лиге Европы и Лиге чемпионов

Капитан "Арсенала" Кирилл Комбаров перед домашним первым матчем 2-го отборочного раунда Лиги Европы с "Нефтчи" назвал историческим моментом старт клуба в еврокубках. Игра пройдет в Туле в четверг, 25 июля, начало – в 20.00 по московскому времени. Оружейники впервые в истории участвуют в еврокубках и эта встреча станет для них дебютной.

– Думаю, на такие матчи настраивать команду не надо, – заметил защитник на пресс-конференции перед игрой. – Для Тулы это историческое событие. Все футболисты понимают свою ответственность и готовы сыграть на сто процентов.

Мы внесли в это определенный вклад. Теперь на нас большая ответственность перед болельщиками, руководством клуба и своими семьями. Эмоции зашкаливают. Я уже соскучился по матчам Лиги Европы и Лиги чемпионов. (Артем Агапов)