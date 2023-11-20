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Сегодня, 13:41

Кипр отказал в проведении матчей Лиги Европы с участием футбольных команд из Израиля

Алина Савинова
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Власти Кипра в целях безопасности решили отказать в проведении на территории страны матчей с участием двух израильских футбольных клубов, информирует ТАСС со ссылкой на слова министра юстиции и общественного порядка республики Анны Кукидис-Прокопиу.

«Для государства на первом месте — безопасность граждан, и, приняв во внимание всю имеющуюся информацию, мы решили, что запросы на проведение футбольных матчей [с участием израильских команд] не могут быть удовлетворены», — цитирует ТАСС Кукидис-Прокопиу.

Также отмечается, что полиция Кипра принимает повышенные меры безопасности в связи с ситуацией на Ближнем Востоке.

На острове в рамках Лиги Европы планировали выступить две израильские команды («Маккаби» из Хайфы и Тель-Авива).

В ночь на 7 октября Израиль был обстрелян ракетами из сектора Газа. Палестинское исламистское движение ХАМАС объявило о начале боевых действий.

Источник: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/19328983
Футбол
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