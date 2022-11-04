Киоун считает, что «Арсенал» обыграл «Цюрих» за счет высокого класса

Бывший защитник «Арсенала» Мартин Киоун прокомментировал победу над «Цюрихом» (1:0) в матче 6-го тура группового турнира Лиги Европы. «Канониры» благодаря этому результату с первого места вышли в плей-офф.

«Я очень рад. Да, было немного нервозно. Давайте отдадим должное «Цюриху», приложившему к этому немало усилий. Его болельщики невероятны, и игроки соответствовали их духу. С точки зрения «Арсенала», сказался его высокий класс», — цитирует пресс-служба УЕФА Киоуна.

Жеребьевка первого раунда плей-офф Лиги Европы состоится 7 ноября в Доме европейского футбола в Ньоне.