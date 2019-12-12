Киевское «Динамо» сыграло вничью с «Лугано» и вылетело из Лиги Европы

В матче шестого тура группового этапа Лиги Европы «Динамо» (Киев) дома сыграло вничью с «Лугано» — 1:1. Украинский клуб с семью очками занял третье место в группе и покидает турнир.

В параллельном матче «Мальме» обыграл «Копенгаген» — 1:0. Шведский клуб стал первым с 11 очками. У представителей Дании шесть очков и вторая позиция. Обе команды прошли в плей-офф.

Лига Европы. Группа В

«Копенгаген» (Дания) — «Мальме» (Швеция) — 0:1 (0:0)

Гол: Папаяннопулос, 77 — в свои ворота.

«Копенгаген»: Юнссон, П.Бенгтссон, Бьелланн, Варела (Бартолец, 84), Папаяннопулос, Томсен (Сантос, 80), Мудражия (Хольсе, 46), Ндой, Фальк, Фишер, Сотириу.

«Мальме»: Далин, Сафари (Кнудсен, 60), Р.Бенгтссон, Нильсен, Ларссон, Рикс, Кристиансен (Левицки, 80), Ракип (Молинс, 68), Траустасон, Инносент, Розенберг.

Предупреждения: Кристиансен, 26. Фишер, 45. Р.Бенгтссон, 45+2. Фальк, 49. Инносент, 59. Томсен, 63. Ракип, 67. Ларссон, 87.

Судья: Масса (Италия).

12 декабря. Копенгаген. Стадион «Паркен».

«Динамо К» (Украина) — «Лугано» (Швейцария) — 1:1 (0:1)

Голы: Араторе, 45 (0:1). Цыганков, 90+4 (1:1).

«Динамо»: Бущан, Кадар, Кендзера (Цитаишвили, 64), Миколенко, Попов, Караваев, Буяльский, Шепелев, де Пена (Гармаш, 77), Беседин (Фран Соль, 81), Цыганков.

«Лугано»: Да Коста, Дапрела, Сульмони, Яо, Обексер, Араторе, Куштодиу, Ловрич (Чрнигой, 84), Гвидотти (Вечеи, 55), Холендер, Дальмонте (Марич, 64).

Предупреждения: Гвидотти, 17. Обексер, 67. Вечеи, 79. Да Коста, 90.

Судья: Агаев (Азербайджан).

12 декабря. Киев. Стадион «НСК Олимпийский».