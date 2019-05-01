Защитник "Челси" Гэри Кэйхилл не сыграет в первом матче 1/2 финала Лиги Европы с "Айнтрахтом", информирует официальный сайт УЕФА. Игрок истался вне заявки команды из 19 футболистов.

Об этом сообщил главный тренер "Челси" Маурицио Сарри.

– Кэхилл не сыграет, – сказал Сарри. – У него проблемы с ахилловым сухожилием. На данный момент он вне игры. Надеюсь, он вернется в строй через неделю. У нас есть определенные проблемы с центром обороны.

Первый полуфинальный матч между "Айнтрахтом" и "Челси" пройдет во Франкфурте. Начало – в 22:00 по московскому времени.

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