Вратарь "Айнтрахта" Кевин Трапп после ничьей с "Челси" в первом матче 1/2 финала Лиги Европы (1:1) отметил, что команда может гордиться этой встречей. По его словам, игроки выложились без остатка.

- После матча с "Гертой" у нас был серьезный разговор, мы понимали, что нужно прибавить, - цитирует пресс-служба УЕФА Траппа. - И нам это удалось. Считаю, можем гордиться сегодняшней игрой. Ничья 1:1 с "Челси" - отличный результат. Мы бились изо всех сил, у многих к концу матча сводило ноги...

Мы действительно выложились без остатка, сделали все возможное для достижения результата. Просто невероятно, как ребята продолжали бежать в конце встречи. Такой игрой может гордиться вся команда. Теперь нужно забивать в Лондоне, но этот "Айнтрахт" как раз и славится атакующими действиями.