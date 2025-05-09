Кнутсен: «Тоттенхэм» заслужил победу и был намного лучше нас «Буде-Глимта»

Главный тренер «Буде-Глимт» Кьетиль Кнутсен прокомментировал поражение от «Тоттенхэма» (0:2) в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы.

«Тоттенхэм» заслужил победу и был намного лучше нас. Они очень хороши в прессинге. Они много прессингуют один в один и делают это в правильные моменты. У меня ощущение, что нас вообще не было в игре», — цитирует пресс-служба УЕФА Кнутсена.

В финале Лиги Европы «Тоттенхэм» сыграет с «Манчестер Юнайтед» на стадионе «Сан-Мамес» в среду, 21 мая. Победитель получит путевку в общий этап Лиги чемпионов-2025/26.