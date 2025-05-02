Кнутсен: «Забитый «Буде-Глимтом» гол имеет огромную ценность»

Главный тренер «Буде-Глимта» Кьетиль Кнутсен после поражения от «Тоттенхэма» (1:3) в первом матче 1/2 финала Лиги Европы отметил важность забитого гола.

«Забитый нами гол имеет огромную ценность. При счете 0:3 все было бы кончено, отставание было бы слишком большим. Теперь у нас есть надежда. Если сделаем правильные выводы, то, возможно, сыграем лучше в ответном матче.

Мы должны действовать лучше в ситуациях один в один. Мы теряли мяч в слишком простых ситуациях. Нам нравится контролировать мяч, доминировать, но мы слишком часто оставались без мяча по своей вине. И поэтому приходилось много бегать между линиями. Но с менее крупным отставанием и с полными трибунами на ответном матче мы можем еще побороться», — цитирует пресс-служба УЕФА Кнутсена.

Ответная игра пройдет в Норвегии в следующий четверг, 8 мая. Начало матча — 22:00 по московскому времени.