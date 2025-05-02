Футбол
Лига Европы
Новости
Плей-офф / Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
Лига Европы

2 мая, 04:59

Кнутсен: «Забитый «Буде-Глимтом» гол имеет огромную ценность»

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер «Буде-Глимта» Кьетиль Кнутсен после поражения от «Тоттенхэма» (1:3) в первом матче 1/2 финала Лиги Европы отметил важность забитого гола.

«Забитый нами гол имеет огромную ценность. При счете 0:3 все было бы кончено, отставание было бы слишком большим. Теперь у нас есть надежда. Если сделаем правильные выводы, то, возможно, сыграем лучше в ответном матче.

Мы должны действовать лучше в ситуациях один в один. Мы теряли мяч в слишком простых ситуациях. Нам нравится контролировать мяч, доминировать, но мы слишком часто оставались без мяча по своей вине. И поэтому приходилось много бегать между линиями. Но с менее крупным отставанием и с полными трибунами на ответном матче мы можем еще побороться», — цитирует пресс-служба УЕФА Кнутсена.

Ответная игра пройдет в Норвегии в следующий четверг, 8 мая. Начало матча — 22:00 по московскому времени.

Футболисты &laquo;Манчестер Юнайтед&raquo; празднуют гол Бруну Фернандеша в&nbsp;ворота &laquo;Атлетика&raquo; в&nbsp;первом матче 1/2 финала Лиги Европы 1&nbsp;мая.«МЮ» и «Челси» одной ногой в финале, у «Буде-Глимт» и Хайкина есть шанс на исторический прорыв
Источник: Официальный сайт УЕФА
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Буде-Глимт
ФК Тоттенхэм Хотспур
Читайте также
США и Республика Корея будут сотрудничать в процессе по обогащению урана
Гешева назвала Трампа организатором коррупционного скандала на Украине
Российская теннисистка Потапова встречается с голландцем Грикспором
Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
Blue Origin остановила запуск ракеты к Марсу в последние секунды
Вопрос Карпину: В чем сейчас смысл сборной России? И спортивный смысл вашей работы?
Популярное видео
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Вальверде: «Такие команды, как «Манчестер Юнайтед», не прощают»

Вальверде назвал удаление Вивиана в матче с «Манчестер Юнайтед» слишком суровым наказанием

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости