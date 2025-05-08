Кнутсен: «Буде-Глимт» не фаворит на победу в противостоянии с «Тоттенхэмом», но мы все еще видим возможности»

Главный тренер «Буде-Глимт» Кьетиль Кнутсен поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги Европы против «Тоттенхэма».

«Безусловно, для нас этот матч исторический, и мы хотим показать себя с наилучшей стороны. Мы не фавориты на победу в противостоянии, но все еще видим возможности. Это хорошая отправная точка. Как и большинство команд, дома мы играем лучше, чем в гостях», — цитирует пресс-служба УЕФА Кнутсена.

Первый матч закончился победой «Тоттенхэма» со счетом 3:1. Ответный матч состоится сегодня, 8 мая, и начнется в 22.00 по московскому времени.