Кессье считает, что «Милан» находится на одном уровне с «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Милана» Франк Кессье считает, что команда доказала, что находится на уровне с «Манчестер Юнайтед». «Россонери» в ответной встрече 1/8 финала Лиги Европы проиграли (0:1) и выбыли из турнира.

«Очень разочарованы, потому что знали, что можем это сделать. Мы не воспользовались преимуществом в первом матче, хотя должны были, и могли выйти в четвертьфинал. В таком турнире вы дорого платите за ошибки. Мы боролись до конца, доказали, что находимся на уровне «МЮ», но теперь должны сосредоточиться на серии А. Место в первой четверке было нашей целью в начале сезона и остается нашей главной целью. Можем сделать это», — сказала Кессье Sky Sport Italia.