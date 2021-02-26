Кессье посвятил гол в Лиге Европы игроку «Аталанты», умершему от рака

Полузащитник «Милана» Франк Кессье открыл счет в матче 1/16 финала Лиги Европы против «Црвены Звезды». 24-летний ивуариец на 9-й минуте встречи поразил ворота соперника, после чего продемонстрировал футболку с посланием в адрес игрока молодежной команды «Аталанты» Вилли Та Би. 21-летний футболист на этой неделе умер от рака.

Franck Kessi?, buteur sur penalty avec l'AC Milan, a rendu hommage ? son compatriote de l'Atalanta Willy Ta Bi, r?cemment d?c?d? des suites d'un cancer. ??? pic.twitter.com/hVC91HMaQs — Instant Foot ?? (@lnstantFoot) February 25, 2021

Последние месяцы жизни полузащитник провел у себя на родине в Кот-д'Ивуаре. Футболист ранее выступал за ивуарийские «АСЕК Мимозас» и «Муссу», был в аренде в «Пескаре».