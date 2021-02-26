Кессье посвятил гол в Лиге Европы игроку «Аталанты», умершему от рака
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Полузащитник «Милана» Франк Кессье открыл счет в матче 1/16 финала Лиги Европы против «Црвены Звезды». 24-летний ивуариец на 9-й минуте встречи поразил ворота соперника, после чего продемонстрировал футболку с посланием в адрес игрока молодежной команды «Аталанты» Вилли Та Би. 21-летний футболист на этой неделе умер от рака.
Последние месяцы жизни полузащитник провел у себя на родине в Кот-д'Ивуаре. Футболист ранее выступал за ивуарийские «АСЕК Мимозас» и «Муссу», был в аренде в «Пескаре».
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