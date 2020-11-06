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«Каждый в команде заслуживает похвалы за усилия». Капитан «Фейеноорда» — о победе над ЦСКА

07:55
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Капитан «Фейеноорда» Стевен Бергхейс после матча 3-го тура Лиги Европы против ЦСКА отметил, что у его команды все получилось.

— У нас все получилось, — цитирует пресс-служба УЕФА Бергхейса. — Мы были агрессивны и хороши с мячом и без него. Чувствовали, что гол приближается, это просто вопрос использования моментов. Во втором тайме мы были хладнокровны и игра закончилась.

Во втором тайме соперник стал играть выше, и у нас возникли некоторые проблемы, но как только забиваешь один или два гола, обретаешь уверенность и играешь лучше. Мы защищались и атаковали как команда. Каждый заслуживает похвалы за наши усилия.
Фейеноорд — ЦСКА

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