«Каждый в команде заслуживает похвалы за усилия». Капитан «Фейеноорда» — о победе над ЦСКА
07:55
Капитан «Фейеноорда» Стевен Бергхейс после матча 3-го тура Лиги Европы против ЦСКА отметил, что у его команды все получилось.
— У нас все получилось, — цитирует пресс-служба УЕФА Бергхейса. — Мы были агрессивны и хороши с мячом и без него. Чувствовали, что гол приближается, это просто вопрос использования моментов. Во втором тайме мы были хладнокровны и игра закончилась.Во втором тайме соперник стал играть выше, и у нас возникли некоторые проблемы, но как только забиваешь один или два гола, обретаешь уверенность и играешь лучше. Мы защищались и атаковали как команда. Каждый заслуживает похвалы за наши усилия.
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