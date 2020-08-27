«Кайрат» разгромил «Ной» в Лиге Европы, Вагнер Лав забил первые голы за клуб

«Кайрат» вышел в во второй отборочный раунд Лиги Европы. В матче 1-го раунда казахстанская команда разгромила армянский «Ной». Дубль сделал бывший форвард ЦСКА Вагнер Лав. Для 36-летнего бразильца мячи стали первыми в составе «Кайрата». До этого он дважды выходил на замену в чемпионате Казахстана.

Также в следующий раунд пробились румынский «Ботошани» и латвийский «Вентспилс».

Лига Европы

1-й отборочный раунд

«Кайрат» (Казахстан) — «Ной» (Армения) — 4:1 (2:1)

Голы: Бор, 8 (0:1). Алыкулов, 12 (1:1). Вагнер Лав, 35 (2:1). Вагнер Лав, 70 (3:1). Эсеола, 90+4 (4:1).

«Ордабасы» (Казахстан) — «Ботошани» (Румыния) — 1:2 (1:2)

Голы: Хольцманн, 25 (0:1). Малангу, 31 (1:1). Дуганджич, 33 (1:2).

Нереализованный пенальти: Диакате (О), 11 (вратарь).

«Вентспилс» (Латвия) — «Динамо-Авто» (Молдавия) — 2:1 (1:1)

Голы: Рогак, 15 (0:1). Лукас Виллела, 22 (1:1). Козлов, 75 — с пенальти (2:1).

Удаление: Палавандишвили (В), 90+4.