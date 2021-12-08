Кавазашвили назвал точный счет матча «Легия» — «Спартак»
15:35
Экс-футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 6-го тура Лиги Европы «Легия» — «Спартак».
«Думаю, что будет ничейный результат. Конечный счет встречи — 1:1. Знаю, такой исход не гарантирует «Спартаку» прямой выход в плей-офф Лиги Европы, но у меня такое чувство, хоть убейте. Можно давать характеристику обеим командам, но по собственному впечатлению будет ничья», — сказал Кавазашвили в разговоре с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.
«Спартак» сыграет с «Легией» на выезде завтра, 9 декабря. Начало встречи — в 20.45 по московскому времени.
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