Кавани повторил рекорд еврокубков 35-летней давности

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани оформил дубль в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы против «Ромы» (2:3). Как сообщает пресс-служба УЕФА, он стал первым футболистом, который сделал по дублю в каждом из двух полуфинальных матчей еврокубкового турнира со времен Клауса Аллофса. Немецкий нападающий в сезоне-1985/86 помог «Кельну» выиграть в полуфинале Кубка УЕФА.