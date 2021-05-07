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Кавани повторил рекорд еврокубков 35-летней давности

01:36
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани оформил дубль в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы против «Ромы» (2:3). Как сообщает пресс-служба УЕФА, он стал первым футболистом, который сделал по дублю в каждом из двух полуфинальных матчей еврокубкового турнира со времен Клауса Аллофса. Немецкий нападающий в сезоне-1985/86 помог «Кельну» выиграть в полуфинале Кубка УЕФА.

Рома — Манчестер Юнайтед

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