Кавани повторил рекорд еврокубков 35-летней давности
01:36
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани оформил дубль в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы против «Ромы» (2:3). Как сообщает пресс-служба УЕФА, он стал первым футболистом, который сделал по дублю в каждом из двух полуфинальных матчей еврокубкового турнира со времен Клауса Аллофса. Немецкий нападающий в сезоне-1985/86 помог «Кельну» выиграть в полуфинале Кубка УЕФА.
Читайте также
Эмери в пятый раз сыграет в финале Лиги Европы. А Де Хеа и Кавани отменили невероятный камбэк «Ромы»
2
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю