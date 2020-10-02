Катастрофически смешая игра «Копенгагена» в обороне. Так «Риека» вышла в групповой этап Лиги Европы
09:48
В сети появилось видео комичного автогола «Копенгагена» в матче с «Риекой» (0:1) в финальном раунде квалификации Лиги Европы.
На 20-й минуте встречи после удара форварда хорватской команды в перекладину мяч отскочил в защитника «Копенгагена» Петера Анкерсена, а затем — в ворота датчан. Гол остался единственным в матче, благодаря победе «Риека» прошла в групповой турнир Лиги Европы.
«Так бывает только в Лиге Европы», — подписал видео аккаунт Troll Football Media в Twitter.
Only in Europa Leaguepic.twitter.com/JuLbGqiU5v— Troll Football Media (@Troll__Footbal) October 1, 2020
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