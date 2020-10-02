Лига Европы
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

Катастрофически смешая игра «Копенгагена» в обороне. Так «Риека» вышла в групповой этап Лиги Европы

09:48
Теги:

В сети появилось видео комичного автогола «Копенгагена» в матче с «Риекой» (0:1) в финальном раунде квалификации Лиги Европы.

На 20-й минуте встречи после удара форварда хорватской команды в перекладину мяч отскочил в защитника «Копенгагена» Петера Анкерсена, а затем — в ворота датчан. Гол остался единственным в матче, благодаря победе «Риека» прошла в групповой турнир Лиги Европы.

«Так бывает только в Лиге Европы», — подписал видео аккаунт Troll Football Media в Twitter.

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир