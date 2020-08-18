Каштру взял на себя ответственность за поражение «Шахтера» от «Интера»

Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру прокомментировал поражение своей команды в 1/2 финала Лиги Европы против «Интера» (0:5). Он отметил, что берет ответственность за результат на себя.

«В первом тайме мы еще смогли играть, неплохо закончили первый тайм, — цитирует тренера Tribuna.com. — Было два момента у «Интера» — они один реализовали. У нас были моменты у Маркоса Антониу и Мораеса. К сожалению, не удалось забить. Второй тайм — поменяли полузащиту, поставили десятку, гнались за результатом. Мораес мог сравнять счет. А в следующем эпизоде «Интер» забил с углового. Потом наша команда развалилась. Совершили несколько ошибок. Результат накапливался.

На данный момент могу сказать — это был фантастический путь до сегодняшнего дня. Сейчас я несчастлив из-за игры. После 0:2 мы совершили много ошибок против сильной команды. У нас был дискомфорт из-за прессинга «Интера». Мы были не мы после 0:2. Поздравляю «Интер». Это нормально в таких ситуациях — тренер полностью берет на себя ответственность за результат. В еврокубковых матчах путь был хорошим до сегодня. Запомнится то плохое, что было сегодня. Мы передали игру в руки сопернику, особенно когда было 0:2. Мы, тренеры, должны принимать эти вещи.

Мы чемпионы с 23 очками отрыва, проделали хороший путь в ЛЕ, но запомнится в итоге сегодняшний матч. Но мы проиграли хорошей команде, которая заслужила побед".

«Интеру» в финальном матче предстоит сыграть с «Севильей». Матч состоится 21 августа в Кельне. Начало в 22.00 по московскому времени.