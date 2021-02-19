Каштру считает, что «Щахтер» пока не гарантировал себе выход в 1/8 финала Лиги Европы

Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру после победы над «Маккаби» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы (2:0) отметил, что команда выполнила цель.

«Мы провели неплохой первый тайм, забили гол. Потом нам удалось сбалансировать игру, мы доминировали на протяжении заключительных 15 минут. Цель выполнили. Нам противостояла команда, которая не проигрывала десять матчей. Они провели фантастические поединки в своем чемпионате. Поэтому победа сложная, но заслуженная. Впереди — второй поединок, еще ничего не решено», — цитирует пресс-служба УЕФА Каштру.