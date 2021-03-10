Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру поделился ожиданиями от матча с «Ромой» в 1/8 финала Лиги Европы. Он отметил работу своего коллеги Паулу Фонсеки, ранее работавшего в украинском клубе.

«Паулу Фонсека оставил для меня фантастических игроков, фантастическую команду, которая борется за титулы, которая завоевала благосклонность многочисленных фанов, — цитирует специалиста «Футбол 24». — Когда из клуба идет такой тренер, непременно складывается ощущение, что все скучают по нему.

Главное на завтра — выполнить стратегию на отдельно взятый матч. Завтра только первая часть противостояния, не все решится завтра. Постараемся атаковать необходимые зоны впереди, чтобы забить сопернику, и благодаря хорошей организации обороны не пускать «Рому» к своим воротам. Мы знаем, чего мы хотим и чего хочет «Рома».

Мы встречаемся с кандидатом на четвертьфинал Лиги Европы. Где важно гнуть свою линию, где важно подстроиться под решение соперника. Думаю, между нами будет дисциплинированная тактическая война».

Матч «Рома» — «Шахтер» состоится 11 марта. Начало в 23.00 по московскому времени.