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Каштру пообещал, что «Шахтер» выставит самый сильный состав на «Маккаби»

23:39
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Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру поделился ожиданиями от матча 1/16 финала Лиги Европы против «Маккаби».

«Уважая игроков «Шахтера», болельщиков, администрацию клуба, могу сказать, что выходим на каждый матч только побеждать, — цитирует специалиста UA-Футбол. — На матч с «Маккаби» поставлю самый сильный состав, как и на встречу с «Зарей».

Практически все наши игроки находятся в отличных кондициях, включая Корниенко. Все готовы играть с «Маккаби», который создал нам много проблем. Практически все восстановились. Надеюсь, завтра все будут готовы".

Матч «Шахтер» — «Маккаби» состоится 25 февраля. Начало в 20.55 по московскому времени. В первой игре украинский клуб победил со счетом 2:0.

Дополнительная информация:

https://www.ua-football.com/foreign/europa_league/1614188327-kashtru-na-match-s-makkabi-postavlyu-samyy-silnyy-sostav-kak-i-na-vstrechu-s-zarey.html

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