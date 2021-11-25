Каррера поблагодарил Виторию после победы «Спартака» над «Наполи»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу красно-белых над «Наполи» (2:1) в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы.

«Спартак» провел идеальную игру. Футболисты действовали осторожно, почти не ошибались, но при этом не боялись соперника. Это очень важная победа в психологическом плане, она дает футболистам понимание, что у них есть все качества, чтобы стать отличной командой. Также спасибо тренеру, который хорошо подготовил ребят к этому матчу», — сказал Каррера «СЭ».

«Спартак» поднялся на первое место в группе C (7 очков). «Наполи» идет на второй строчке (7). Заключительный матч группового этапа российская команда проведет 9 декабря в Варшаве против польской «Легии».