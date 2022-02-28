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28 февраля, 23:55

Каррера отреагировал на отстранение российских команд от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА

Микеле Антонов

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение ФИФА и УЕФА отстранить национальную команду России и клубы от международных соревнований.

«На мой взгляд, спорт точно должен оставаться вне всех политических проблем. Надеюсь, что эту проблему с российским спортом скоро решат, а на Земле снова будет мир», — сказал Каррера «СЭ».

Мужская сборная России должна была 24 марта в Москве сыграть с командой Польши в полуфинале стыкового турнира за выход в финальную часть чемпионата мира-2022. Женская национальная команда должна была принять участие в предстоящем чемпионате Европы.

Московский «Спартак» не сыграет в Лиге Европы. Красно-белые должны были встретиться с «Лейпцигом» в 1/8 финала турнира.

ФК Спартак (Москва)
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