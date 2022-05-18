Каррагер раскритиковал Бориса Джонсона, который поддержал «Рейнджерс»: «Он понятия не имеет ни о клубе, ни о Лиге Европы»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер прокомментировал пост премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с поддержкой «Рейнджерс» перед финалом Лиги Европы.

«Хочу пожелать «Рейнджерс» удачи в сегодняшнем финале Лиги Европы. С тех пор как этот клуб проводил игру подобного уровня, многое произошло в его истории. Так что это прекрасная награда его фанатам за поддержку. И то, что наши замечательные команды выступают на самом высоком уровне, — это здорово как для спорта Великобритании, так и для государства в целом», — говорится в сообщении Джонсона.

Экс-защитник сборной Англии раскритиковал пост Джонсона: «Этому шарлатану нужен телесуфлер, потому что он понятия не имеет ни о «Рейнджерс», ни о Лиге Европы».

Финал Лиги Европы между «Рейнджерс» и «Айнтрахтом» пройдет сегодня, 18 мая в Севилье и начнется в 22:00 мск.