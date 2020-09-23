Карпин учит футболистов английскому языку. Уморительное видео от «Ростова»
12:53
«Ростов» на YouTube-канале выпустил шуточное видео, посвященное подготовке команды к еврокубкам. По сюжету ролика главный тренер команды Валерий Карпин понимает, что нужно подтянуть знания игроков по английскому языку и пытается провести урок.
«Ростов» в 3-м отборочном раунде Лиги Европы встретится с «Маккаби» из Хайфы. Игра состоится в Ростове-на-Дону 24 сентября, начало — в 19.30 по московскому времени.
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