Карпин учит футболистов английскому языку. Уморительное видео от «Ростова»

«Ростов» на YouTube-канале выпустил шуточное видео, посвященное подготовке команды к еврокубкам. По сюжету ролика главный тренер команды Валерий Карпин понимает, что нужно подтянуть знания игроков по английскому языку и пытается провести урок.

«Ростов» в 3-м отборочном раунде Лиги Европы встретится с «Маккаби» из Хайфы. Игра состоится в Ростове-на-Дону 24 сентября, начало — в 19.30 по московскому времени.