Карло Анчелотти: "Зальцбург" – очень сильная команда с большим еврокубковым опытом"

Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы, где итальянскому клубу достался "Зальцбург", сообщает официальный Твиттер неаполитанской команды. Первая встреча пройдет 7 марта в Италии.
– "Зальцбург" – очень сильная команда с большим еврокубковым опытом. Совсем недавно она играла в полуфинале Лиги Европы, а в этом сезоне выиграла шесть из шести матчей на групповом этапе. Нам надо будет провести две мощные игры, – цитирует Анчелотти Твиттер "Наполи".
.@MrAncelotti on the draw: "@RedBullSalzburg are an excellent side with lots of European experience. They were @EuropaLeague semi-finalists last season and won all six of their group games this year. We're going to need two big performances!"– Official SSC Napoli (@en_sscnapoli) 22 февраля 2019 г.
💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/jk0vLTsU3C