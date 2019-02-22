Карло Анчелотти: "Зальцбург" – очень сильная команда с большим еврокубковым опытом"

Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы, где итальянскому клубу достался "Зальцбург", сообщает официальный Твиттер неаполитанской команды. Первая встреча пройдет 7 марта в Италии.

– "Зальцбург" – очень сильная команда с большим еврокубковым опытом. Совсем недавно она играла в полуфинале Лиги Европы, а в этом сезоне выиграла шесть из шести матчей на групповом этапе. Нам надо будет провести две мощные игры, – цитирует Анчелотти Твиттер "Наполи".

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