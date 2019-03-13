Карло Анчелотти: "Милик точно сыграет с "Зальцбургом"

Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти - о матче с "Зальцбургом" в 1/8 финала Лиги Европы.

- Мы прибыли в Зальцбург, чтобы показать хорошую игру и постараться победить, - цитирует специалиста официальный сайт УЕФА. - В матче с "Сассуоло" мы сыграли не очень хорошо, отчасти потому что много физической и психологической энергии мы оставили в матче Лиги Европы, но все же сумели свести матч вничью. Аркадиуш Милик точно сыграет. Мне еще предстоит решить, кто составит ему пару в атаке.

Матч "Зальцбург" - "Наполи" состоится 14 марта и начнется в 20.55 по московскому времени. В первом матче итальянский клуб победил со счетом 3:0.

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