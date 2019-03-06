Карло Анчелотти: "Лига Европы становится престижнее"

Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 финала Лиги Европы против "Зальцбурга". Напомним, что матч состоится завра, 7 марта.

– Атмосфера в команде спокойная, но мы предельно мотивированы, – цитирует Анчелотти Football Italia. – Как и в случае с "Ювентусом", это будет особенный матч. На карту поставлен выход в следующую стадию.

Мы понимаем, что "Зальцбург" будет играть высоко и очень много атаковать. Завтрашняя игра поможет нам разработать план на ответную встречу, которая будет иметь решающий характер.

Недавно в турнире побеждали "Манчестер Юнайтед", "Севилья" и "Челси", очевидно, что уровень и престиж Лиги Европы растет.