Бригада российских арбитров во главе с Карасевым обслужит матч «Наполи» — «Барселона»

Бригада российских арбитров во главе с Сергеем Карасевым обслужит ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Наполи» — «Барселона».

Ассистентами Карасева выступят Игорь Демешко и Алексей Лунев. Резервный арбитр — Кирилл Левников. В роли ВАР выступит Пол ван Букел из Нидерландов. Асситент ВАР — Деннис Хиглер.

Игра пройдет 24 февраля на стаддионе им. Марадоны в Неаполе (начало — в 23.00 мск). Напомним, что в первом матче команды сыграли со счетом 1:1.