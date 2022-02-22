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Сегодня, 12:23

Карасев назначен главным арбитром ответного матча «Наполи» — «Барселона»

Бригада российских арбитров во главе с Карасевым обслужит матч «Наполи» — «Барселона»
Роман Шишов
Корреспондент
Сергей Карасев.

Бригада российских арбитров во главе с Сергеем Карасевым обслужит ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Наполи» — «Барселона».

Ассистентами Карасева выступят Игорь Демешко и Алексей Лунев. Резервный арбитр — Кирилл Левников. В роли ВАР выступит Пол ван Букел из Нидерландов. Асситент ВАР — Деннис Хиглер.

Игра пройдет 24 февраля на стаддионе им. Марадоны в Неаполе (начало — в 23.00 мск). Напомним, что в первом матче команды сыграли со счетом 1:1.

ФК Барселона
ФК Наполи
Сергей Карасев (судья)
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