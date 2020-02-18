Лига Европы
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

Карасев обслужит матч Лиги Европы «Копенгаген» — «Селтик»

13:15
Сергей Карасев. Фото Reuters
Сергей Карасев. Фото Reuters
Теги:

Главным арбитром первого матча 1/16 финала Лиги Европы «Копенгаген» — «Селтик» назначен россиянин Сергей Карасев, сообщает официальный сайт УЕФА.

Ассистенты главного арбитра — Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Четвертый арбитр — Сергей Лапочкин. Видеоопомощник рефери — Виталий Мешков. Ассистент видеопомощника — Сергей Иванов. Все судьи из России.

Матч «Копенгаген» — «Селтик» состоится 20 февраля и начнется в 20.55 по московскому времени.

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир