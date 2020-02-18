Главным арбитром первого матча 1/16 финала Лиги Европы «Копенгаген» — «Селтик» назначен россиянин Сергей Карасев, сообщает официальный сайт УЕФА.

Ассистенты главного арбитра — Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Четвертый арбитр — Сергей Лапочкин. Видеоопомощник рефери — Виталий Мешков. Ассистент видеопомощника — Сергей Иванов. Все судьи из России.

Матч «Копенгаген» — «Селтик» состоится 20 февраля и начнется в 20.55 по московскому времени.